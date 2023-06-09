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Укрзалізниця запроваджує літній графік руху: що зміниться, чи з’являться нові поїзди?

Київ • УНН

 • 3145795 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Від сьогодні, 10 червня, запроваджується новий літній графік руху поїздів по території України, повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Укрзалізниця запроваджує літній графік руху: що зміниться, чи з’являться нові поїзди?

Деталі

Низка поїздів змінять свої маршрути:

– №13/14 Київ — Солотвино в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Південний;

– №234/233 Київ — Покровськ — Львів курсуватиме через Павлоград;

– №43/44 «Стефанія Експрес» Івано-Франківськ — Київ — Івано-Франківськ тепер прямуватиме до Черкас;

– №105/106 Одеса — Київ — Одеса опціонально прямуватиме до та зі станції Суми;

– №63/64 Харків — Київ — Харків опціонально за новим графіком зможе курсувати до та зі Львова;

– №53/54 Одеса — Дніпро — Одеса опціонально за новим графіком зможе курсувати до та із Запоріжжя.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Укрзалізниця працює над розширенням прямого сполучення Києва та Варшави: в рейс запустили тестовий потяг

Запроваджуються два нових поїзди:

– №40/39 Запоріжжя — Солотвино, який зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття;

– №148/147 Київ — Одеса, який курсуватиме через Черкаси.

Важливе

Для понад 35 поїздів буде зменшено час перебування у дорозі.
Зокрема, це поїзди №3/4 Запоріжжя — Ужгород, №15/16 Харків — Ясіня, №17/18 Харків — Ужгород, №29/30 Київ — Ужгород, №749/750 Київ — Чоп, Ужгород, №779/780 Київ — Суми, №790/789-792/791 Київ — Кропивницький/Кременчук та інші.

Нагадаємо

Через планові ремонти залізничної інфраструктури в Україні у червні низка поїздів змінить свої графіки та маршрути.

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