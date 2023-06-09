Укрзализныця вводит летний график движения: что изменится, появятся ли новые поезда?

Детали

Ряд поездов изменят свои маршруты:

– №13/14 Киев — Солотвино по новому графику будет курсировать через Винницу и Хмельницкий вместо станций Шепетовка и Здолбунов-Южный;

– №234/233 Киев — Покровск — Львов будет курсировать через Павлоград;

– №43/44 «Стефания Экспресс» Ивано-Франковск — Киев — Ивано-Франковск теперь будет следовать в Черкассы;

– №105/106 Одесса — Киев — Одесса опционально будет следовать до и со станции Сумы;

– №63/64 Харьков — Киев — Харьков опционально по новому графику сможет курсировать до и со Львова;

– №53/54 Одесса — Днепр — Одесса опционально по новому графику сможет курсировать до и из Запорожья.

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Вводятся два новых поезда:

– №40/39 Запорожье — Солотвино, который будет останавливаться в 7 областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовщины и Закарпатья;

– №148/147 Киев — Одесса, который будет курсировать через Черкассы.

Важное

Для более 35 поездов будет уменьшено время пребывания в пути.

В частности, это поезда №3/4 Запорожье — Ужгород, №15/16 Харьков — Ясиня, №17/18 Харьков — Ужгород, №29/30 Киев — Ужгород, №749/750 Киев — Чоп, Ужгород, №779/780 Киев — Сумы, №790/789-792/791 Киев — Кропивницкий/Кременчуг и другие.

Напомним

Из-за плановых ремонтов железнодорожной инфраструктуры в Украине в июне ряд поездов изменит свои графики и маршруты.