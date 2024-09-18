На Миколаївщині ППо вночі збила чотири дрони Shahed
Київ • УНН
У Миколаївській області за добу знищено 4 безпілотники "Shahed". Ворог атакував Куцурубську громаду FPV-дронами та запустив крилату ракету по Баштанському району, пошкодивши техніку.
Протягом минулої доби в Миколаївській області сили протиповітряної оборони знищили чотири безпілотники типу "Shahed 131/136". Про е повідомив голова Миколаївської ОВА віталій Кім, передає УНН.
Деталі
Миколаївський район: 17 вересня ворог п'ять разів атакував Куцурубську громаду FPV-дронами — о 07:30, 07:45, 16:06, 16:26 та 18:20. Постраждалих немає.
Баштанський район: Уночі 18 вересня о 03:45 ворог здійснив атаку крилатою ракетою, попередньо типу Х-59. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків сталася пожежа сухої трави на території сільськогосподарського підприємства, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Вибуховою хвилею пошкоджено сільськогосподарську техніку та зруйновано паркан. Постраждалих немає.
На Миколаївщині знищено сім дронів-камікадзе "Шахед"17.09.24, 07:50 • 21301 перегляд