За прошедшие сутки в Николаевской области силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника типа «Shahed 131/136». Об е сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Николаевский район: 17 сентября враг пять раз атаковал Куцурубскую громаду FPV-дронами - в 07:30, 07:45, 16:06, 16:26 и 18:20. Пострадавших нет.

Баштанский район: Ночью 18 сентября в 03:45 враг совершил атаку крылатой ракетой, предварительно типа Х-59. В результате боевой работы и падения обломков произошел пожар сухой травы на территории сельскохозяйственного предприятия, которую оперативно ликвидировали пожарные. Взрывной волной повреждена сельскохозяйственная техника и разрушен забор. Пострадавших нет.

На Миколаївщині знищено сім дронів-камікадзе "Шахед"