В Николаевской области за сутки уничтожено 4 беспилотника «Shahed». Враг атаковал Куцурубскую громаду FPV-дронами и запустил крылатую ракету по Баштанскому району, повредив технику.
За прошедшие сутки в Николаевской области силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника типа «Shahed 131/136». Об е сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Николаевский район: 17 сентября враг пять раз атаковал Куцурубскую громаду FPV-дронами - в 07:30, 07:45, 16:06, 16:26 и 18:20. Пострадавших нет.
Баштанский район: Ночью 18 сентября в 03:45 враг совершил атаку крылатой ракетой, предварительно типа Х-59. В результате боевой работы и падения обломков произошел пожар сухой травы на территории сельскохозяйственного предприятия, которую оперативно ликвидировали пожарные. Взрывной волной повреждена сельскохозяйственная техника и разрушен забор. Пострадавших нет.
На Миколаївщині знищено сім дронів-камікадзе "Шахед"17 сентября 2024, 04:50 • 20132 просмотра