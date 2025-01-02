На Львівщині жінка намагалася перевезти через кордон 61 злиток золота у підлокітнику авто

У Львівській області у пункті пропуску Нижанковичі прикордонники знайшли у підлокітнику авто 61 золотий злиток. Орієнтовна вартість вилученого — 6 мільйонів гривень. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.

У пункті пропуску "Нижанковичі", що на Львівщині, прикордонники виявили 1,5 кг золота, захованого в підлокітнику автомобіля "Тойота". 37-річна донеччанка та 67-річний пасажир не змогли пояснити походження 61 злитка із пробою 999 і надати відповідні підтверджуючі документи на золото, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що орієнтовна вартість вилученого – 6 млн грн. За фактом виявлення направлено повідомлення до БЕБ України.

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