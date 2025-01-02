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На Львовщине женщина пыталась перевезти через границу 61 слиток золота в подлокотнике авто

На Львовщине женщина пыталась перевезти через границу 61 слиток золота в подлокотнике авто

Киев  •  УНН

 • 4181 просмотра

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Пограничники в пункте пропуска "Нижанковичи" нашли 61 золотой слиток в подлокотнике Toyota. 37-летняя дончанка и ее пассажир не смогли объяснить происхождение золота стоимостью 6 млн грн.

В Львовской области в пункте пропуска Нижанковичи пограничники нашли в подлокотнике авто 61 золотой слиток. Ориентировочная стоимость изъятого - 6 миллионов гривен. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

В пункте пропуска "Нижанковичи" на Львовщине пограничники обнаружили 1,5 кг золота, спрятанного в подлокотнике автомобиля "Тойота". 37-летняя дончанка и 67-летний пассажир не смогли объяснить происхождение 61 слитка с пробой 999 и предоставить соответствующие подтверждающие документы на золото,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочная стоимость изъятого - 6 млн грн. По факту обнаружения направлено сообщение в БЭБ Украины.

Напомним

Пограничники изъяли скрипку Albert Schlegel Markneukirchen 1946 года у 21-летней украинки на пункте пропуска "Вилок". Инструмент передан на экспертизу для определения его культурной и исторической ценности.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
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