На Львовщине женщина пыталась перевезти через границу 61 слиток золота в подлокотнике авто
Киев • УНН
Пограничники в пункте пропуска "Нижанковичи" нашли 61 золотой слиток в подлокотнике Toyota. 37-летняя дончанка и ее пассажир не смогли объяснить происхождение золота стоимостью 6 млн грн.
В Львовской области в пункте пропуска Нижанковичи пограничники нашли в подлокотнике авто 61 золотой слиток. Ориентировочная стоимость изъятого - 6 миллионов гривен. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.
В пункте пропуска "Нижанковичи" на Львовщине пограничники обнаружили 1,5 кг золота, спрятанного в подлокотнике автомобиля "Тойота". 37-летняя дончанка и 67-летний пассажир не смогли объяснить происхождение 61 слитка с пробой 999 и предоставить соответствующие подтверждающие документы на золото,
Отмечается, что ориентировочная стоимость изъятого - 6 млн грн. По факту обнаружения направлено сообщение в БЭБ Украины.
Напомним
Пограничники изъяли скрипку Albert Schlegel Markneukirchen 1946 года у 21-летней украинки на пункте пропуска "Вилок". Инструмент передан на экспертизу для определения его культурной и исторической ценности.