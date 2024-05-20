На Львівщині спрацювала ППО – ОВА
Київ • УНН
У Львівській області діють сили протиповітряної оборони для протидії потенційним ворожим цілям та атакам безпілотників, повідомляє голова обласної військової адміністрації та командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
У Львівський області працюють сили ППО, повідомив керівник ОВА Максим Козицький, передає УНН. В області оголошена повітряна тривога.
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У Львівській області по ворожих цілях працюють воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи.
В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу атаки безпілотниками.
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