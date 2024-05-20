На Львовщине сработала ПВО - ОВА

Турция направила в Иран 32 альпинистов для помощи в поисках вертолета Раиси

Турция направила в Иран 32 спасателя и транспортные средства для помощи в поисках вертолета с президентом Ирана Эбрагимом Раиси, который совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана, по просьбе иранской стороны.