На Львівщині ліквідували наслідки падіння уламків ворожого дрона: показали кадри з місця
Київ • УНН
У Львівській області рятувальники загасили пожежу, спричинену падінням уламків ворожого безпілотника. Інцидент стався в одному з сіл Львівського району, постраждалих немає.
У Львівській області ліквідували наслідки падіння уламків ворожого безпілотника, повідомили у п'ятницю у ДСНС України у соцмережах, пише УНН.
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"На Львівщині рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків ворожого безпілотника", - вказали у ДСНС.
Як повідомляється, "вранці, 20 вересня, в одному з сіл Львівського району виникла пожежа в господарській двоповерховій будівлі", яку вогнеборці оперативно ліквідували.
"На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав", - зазначили рятувальники.
На Львівщині ППО збила ворожий дрон, уламки спричинили пожежу20.09.24, 07:20 • 22117 переглядiв