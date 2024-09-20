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На Львівщині ППО збила ворожий дрон, уламки спричинили пожежу

На Львівщині ППО збила ворожий дрон, уламки спричинили пожежу

Київ • УНН

 • 22117 перегляди

У Львівській області сили ППО знищили ворожий ударний безпілотник. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа, пошкоджено три автомобілі та вибито вікна в будинках. Жертв і постраждалих немає.

У Львівській області ППО знищила БпЛА. Унаслідок падіння його уламків спалахнула пожежа, жертв і постраждалих немає. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Деталі

На Львівщині 20 вересня під час повітряної тривоги, яка тривала з 03:56 до 04:32, сили протиповітряної оборони знищили ворожий ударний безпілотник, що увійшов у повітряний простір області.

О 04:30 внаслідок падіння уламків БпЛА, спалахнула пожежа в одному з сіл. Вогонь охопив приміщення колишнього колгоспу, втім був ліквідований силами 20 рятувальників та 4 одиниць спецтехніки.

У результаті інциденту постраждали три автомобілі – один вантажний і два легкові, а у житлових будинках неподалік вибито вікна. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Повітряні Сили оголосили ракетну небезпеку зі сходу України20.09.24, 02:37 • 19525 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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