На Львовщине ПВО сбила вражеский дрон, обломки вызвали пожар

Во Львовской области ПВО уничтожила БпЛА. В результате падения его обломков вспыхнул пожар, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

На Львовщине 20 сентября во время воздушной тревоги, которая длилась с 03:56 до 04:32, силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский ударный беспилотник, вошедший в воздушное пространство области.

В 04:30 в результате падения обломков БпЛА, вспыхнул пожар в одном из сел. Огонь охватил помещение бывшего колхоза, впрочем был ликвидирован силами 20 спасателей и 4 единиц спецтехники.

В результате инцидента пострадали три автомобиля - один грузовой и два легковых, а в жилых домах неподалеку выбиты окна. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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