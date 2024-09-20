Во Львовской области ликвидировали последствия падения обломков вражеского дрона: показали кадры с места
Киев • УНН
Во Львовской области спасатели потушили пожар, вызванный падением обломков вражеского беспилотника. Инцидент произошел в одном из сел Львовского района, пострадавших нет.
Во Львовской области ликвидировали последствия падения обломков вражеского беспилотника, сообщили в пятницу в ГСЧС Украины в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"На Львовщине спасатели ликвидировали последствия падения обломков вражеского беспилотника", - указали в ГСЧС.
Как сообщается, "утром, 20 сентября, в одном из сел Львовского района возник пожар в хозяйственной двухэтажной постройке", которую пожарные оперативно ликвидировали.
"К счастью, в результате происшествия никто не пострадал", - отметили спасатели.
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