На Львівщині водій на смерть збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Львівській області водій автомобіля збив на смерть пішохода віком близько 60 років. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
Так, повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода трапилася 13 березня близько 20:30 в селі Солонка.
“Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля Hundai Sonata, 39-річний мешканець одного з сіл району, скоїв наїзд на невстановленого пішохода віком близько 60 років. Від отриманих травм чоловік помер на місці події”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що правоохоронці встановлюють обставини ДТП та особу загиблого чоловіка.
“За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині невідомий на смерть збив 55-річного чоловіка та зник з місця події.