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На Львівщині вночі вимкнули електропостачання на шести шахтах

На Львівщині вночі вимкнули електропостачання на шести шахтах

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. На Львівщині на шести шахтах ДП "Львіввугілля" вимкнули електропостачання через що, знеструмлені підйоми, водовідливи, вентилятори головного провітрювання. Також йде затоплення. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"В ніч з 22 на 23 грудня вимкнено електроенергію на всіх 6 шахтах ДП "Львіввугілля". Знеструмлені підйоми, водовідливи, вентилятори головного провітрювання. На всіх 6 шахтах втрачено контроль за рудничною атмосферою, йде затоплення", - пише він.

За словами Волинця, вимкнення електропостачання сталося через те, що підприємство не змогло заплатити наперед 22 млн гривень за електроенергію.

"Відключення шахт ДП "Львіввугілля" від електроенергії відбулося через заздалегідь невиконувані вимоги з боку "постачальника останньої надії" районної електромережі - сплатити наперед 22 млн грн за електроенергію періоду грудня 2019 - січня 2020 року", - зазначив голова профспілки.

Він додає, що такі вимоги виконати майже неможливо, так як шахтарям заборгували кошти інші підприємства.

"Зрозуміло, шахтарі не в змозі виконати подібні вимоги через відсутність коштів, накопичені перед ними борги не тільки з зарплати, а й за відвантажене вугілля. Тільки ПАО "Центренерго" заборгувало гірникам "Львіввугілля" 92 млн грн, не сплативши ані копійки за вугілля, відвантажене в жовтні, листопаді, грудні", - відмітив Волинець.

Голова профспілки акцентував увагу на тому, що це цілеспрямоване знищення вуглевидобувних підприємств України.

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"Такого не було в історії енергетичної та вугільної галузей! Що це, якщо не цілеспрямоване знищення вуглевидобувних підприємств України? І це в той час, коли в інтересах діячів від бізнесу, за підтримки голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса та сприяння міністра енергетики Олексія Оржеля, інших представників органів влади, продовжується постачання й закупівля електроенергії, вугілля з країни-агресора Росії", - пояснив він.

Волинець додав, що гірники будуть звертатися до Президента та Прем’єр-міністра.

"Зі свого боку НПГУ звертається з телеграмами до Президента, Прем’єр-міністра про необхідність вжити термінових заходів для реагування на надзвичайну, штучно створену висшими чиновниками ситуацію", - підсумував він.

Як раніше повідомляв УНН, міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що витрати на зарплати шахтарів будуть профінансовані в повному обсязі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив рішення спрямувати 322,6 мільйонів гривень для виплати зарплат шахтарям.

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