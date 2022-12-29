На Львівщині голова ОВА попередив про загрозу ракетного удару
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Голова Львівської ОВА Максим Козицький попередив жителів області про загрозу ракетного удару, пише УНН.
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"Жителі Львівщини, є загроза ракетного удару. У деяких областях нашої країни вже працює ППО. У нашій області станом на цю мить спокійно. Обов‘язково перейдіть в укриття або у приміщення, де діє правило «двох стін». Коли небезпека мине, я повідомлю. Віримо у наших воїнів на всіх фронтах", - написав віну Телеграм .
Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та на Житомирщині.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.