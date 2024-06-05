На Луганщині окупанти безуспішно штурмували позиції Сил оборони з боку Кремінної, щоденно обстрілюють Невське
Київ • УНН
У Луганській області російські окупанти безуспішно штурмували позиції українських військових з боку Кремінної в Лиманському напрямку, в той час як Невське піддається щоденним обстрілам.
У Луганській області щоденно потерпає від ворожих обстрілів Невське, російські окупанти на Лиманському напрямку безуспішно штурмували позиції українських військових з боку Кремінної, Про це повідомила у середу Луганська обласна державна адміністрація, передає УНН.
Деталі
"На Лиманському напрямку російські війська безуспішно штурмували позиції українських захисників з боку Кремінної", - зазначається в повідомленні.
"На Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою. Там окупанти атакували 14 разів, зокрема, поблизу Стельмахівки, Новоєгорівки, Невського. Упродовж доби ворог втратив 92 осіб вбитими та пораненими", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що знищено дві бойові броньовані машини, автомобіль та БпЛА противника.
Також повідомляється, що невдалою виявилася спроба окупантів наблизитися до Білогорівки на Сіверському напрямку.
"Щоденно потерпає від обстрілів Невське. Учора по селу було завдано щонайменше 10 ударів. Ворог застосовував ствольну артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню. Також під прицілом противника перебували Стельмахівка, Куземівка, Макіївка. Авіаційний удар росіяни нанесли поблизу Куземівки", - поінформував очільник Луганської ОВА. Артем Лисогор.
Доповнення
4 червня Генштаб повідомляв, що на Куп'янському напрямку окупанти активізувалися та застосовують авіацію.