В Луганской области оккупанты безуспешно штурмовали позиции Сил обороны со стороны Кременной, ежедневно обстреливают Невское

В Луганской области ежедневно страдает от вражеских обстрелов Невское, российские оккупанты на Лиманском направлении безуспешно штурмовали позиции украинских военных со стороны Кременной, сообщила в среду Луганская областная государственная администрация, передает УНН.

Детали

"На Лиманском направлении российские войска безуспешно штурмовали позиции украинских защитников со стороны Кременной", - отмечается в сообщении.

"На Купянском направлении ситуация остается напряженной. Там оккупанты атаковали 14 раз, в частности, вблизи Стельмаховки, Новоегоровки, Невского. В течение суток враг потерял 92 человек убитыми и ранеными", - говорится в сообщении.

Сообщается, что уничтожены две боевые бронированные машины, автомобиль и БПЛА противника.

Также сообщается, что неудачной оказалась попытка оккупантов приблизиться к Белогоровке на Северском направлении.

"Ежедневно страдает от обстрелов Невское. Вчера по селу было нанесено не менее 10 ударов. Враг применял ствольную артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня. Также под прицелом противника находились Стельмаховка, Куземовка, Макеевка. Авиационный удар россияне нанесли вблизи Куземовки", - проинформировал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Дополнение

4 июня Генштаб сообщал, что на Купянском направлении оккупанты активизировались и применяют авиацию.