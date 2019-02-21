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На Луганщині судитимуть водія несправної вантажівки за смертельну ДТП

На Луганщині судитимуть водія несправної вантажівки за смертельну ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Мешканця Лисичанська судитимуть за порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель чотирьох осіб внаслідок ДТП у місті Сватове. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Луганської області.

В листопаді минулого року в місті Сватове сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинули четверо і дістали поранень семеро осіб. Серед травмованих - малолітня дитина і троє пенсіонерів.

Встановлено, що 51-річний водій на несправній вантажівці з 20 тонами піску на мосту через річку Красна зіткнувся з чотирма іншими машинами. Згідно з експертизою, вантажівка мала несправності, що забороняють її використання.

Окрім цього водія підозрюють у обранні небезпечної швидкості та неврахуванні дорожньої обстановки, що є порушенням ПДР. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а обвинувальний акт направлено до суду.

Прокуророр подав позов в інтересах державних медзакладів, де потерпілі проходили лікування на суму понад 50 тис. грн.

Підозрюваний у смертельній ДТП чекатиме суду під вартою у Старобільському слідчому ізоляторі. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом до трьох років.

Раніше УНН повідомляв, що на Житомирщині зіткнулися три вантажівки, двох водіїв госпіталізували. 

Нагадаємо, біля Львова перекинувся сміттєвоз. Водія доставили до нейрохірургічного відділення місцевої лікарні із закритою черепно-мозковою травмою. 

Українські Національні Новини

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