В Луганской области будут судить водителя неисправного грузовика за смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Житель Лисичанска будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель четырех человек в результате ДТП в городе Сватово. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Луганской области.
В ноябре прошлого года в городе Сватово произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли четверо и получили ранения семь человек. Среди травмированных - малолетний ребенок и трое пенсионеров.
Установлено, что 51-летний водитель неисправного грузовика с 20 тонами песка на мосту через реку Красная столкнулся с четырьмя машинами. Согласно экспертизе, грузовик имел неисправности, запрещающие его использование.
Также водителя подозревают в выборе опасной скорости и неучете дорожной обстановки, что является нарушением ПДД. Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, а обвинительный акт направлен в суд.
Прокуророр подал иск в интересах государственных медучреждений, где пострадавшие проходили лечение на сумму свыше 50 тыс. грн.
Подозреваемый в смертельном ДТП ожидает суда под стражей в Старобельском следственном изоляторе. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.
Ранее УНН сообщал, что на Житомирщине столкнулись три грузовика, двоих водителя госпитализировали.
Напомним, около Львова перевернулся мусоровоз. Водителя доставили в нейрохирургическое отделение местной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой.