На Житомирщині зіткнулися три вантажівки

“19 лютого, близько 20-ї години, на автодорозі „Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський“, а саме у с. Сінгурі відбулась дорожньо-транспортна пригода за участі трьох вантажівок. За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля Мan не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу де здійснив зіткнення з вантажівкою DAF. Надалі, вантажний автомобіль Man здійснив зіткнення з транспортним засобом Volvo”, — йдеться у повідомленні.

Двох водіїв госпіталізовано.

На місці ДТП працювала бригада МНС та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, вчора ввечері, 19 лютого, на трасі “Київ — Харків” у Лубенському районі Полтавської області сталась ДТП під час якої на місці загинуло троє осіб, ще двоє потрапили у реанімацію та одну людину було госпіталізовано. За оновленими даними від рятувальників — кількість жертв зросла.



