На Житомирщині зіткнулися три вантажівки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. На автодорозі “Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський”, у с. Сінгурі, водій вантажівки Мan не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу де здійснив зіткнення з вантажівкою DAF та Volvo. Про це повідомляє УНН з посиланням на патрульну поліцію Житомирської області.
“19 лютого, близько 20-ї години, на автодорозі „Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський“, а саме у с. Сінгурі відбулась дорожньо-транспортна пригода за участі трьох вантажівок. За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля Мan не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу де здійснив зіткнення з вантажівкою DAF. Надалі, вантажний автомобіль Man здійснив зіткнення з транспортним засобом Volvo”, — йдеться у повідомленні.
Двох водіїв госпіталізовано.
На місці ДТП працювала бригада МНС та слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, вчора ввечері, 19 лютого, на трасі “Київ — Харків” у Лубенському районі Полтавської області сталась ДТП під час якої на місці загинуло троє осіб, ще двоє потрапили у реанімацію та одну людину було госпіталізовано. За оновленими даними від рятувальників — кількість жертв зросла.