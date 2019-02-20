В Житомирской области столкнулись три грузовика

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 45064 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 60489 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 125236 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126770 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127749 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124170 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157582 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117758 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141362 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145237 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Житомирской области столкнулись три грузовика

В Житомирской области столкнулись три грузовика

Киев  •  УНН

 • 9817 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. На автодороге "Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский", в с. Сингуры, водитель грузовика МAN ни избрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу где столкнулся с грузовиком DAF и Volvo. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию Житомирской области.

"19 февраля, около 20 часов, на автодороге "Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский", а именно в с. Сингуры произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовиков. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля МAN ни избрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу где столкнулся с грузовиком DAF. В дальнейшем, грузовой автомобиль МAN столкнулся с транспортным средством Volvo", - говорится в сообщении.

Двое водителей госпитализированы.

На месте ДТП работала бригада МЧС и следственно-оперативная группа.

Напомним, вчера вечером, 19 февраля, на трассе "Киев - Харьков" в Лубенском районе Полтавской области произошло ДТП при которой на месте погибли три человека, еще двое попали в реанимацию и один человек был госпитализирован. По обновленным данным от спасателей - количество жертв возросло.

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