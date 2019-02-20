В Житомирской области столкнулись три грузовика
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. На автодороге "Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский", в с. Сингуры, водитель грузовика МAN ни избрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу где столкнулся с грузовиком DAF и Volvo. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию Житомирской области.
"19 февраля, около 20 часов, на автодороге "Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский", а именно в с. Сингуры произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовиков. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля МAN ни избрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу где столкнулся с грузовиком DAF. В дальнейшем, грузовой автомобиль МAN столкнулся с транспортным средством Volvo", - говорится в сообщении.
Двое водителей госпитализированы.
На месте ДТП работала бригада МЧС и следственно-оперативная группа.
Напомним, вчера вечером, 19 февраля, на трассе "Киев - Харьков" в Лубенском районе Полтавской области произошло ДТП при которой на месте погибли три человека, еще двое попали в реанимацию и один человек был госпитализирован. По обновленным данным от спасателей - количество жертв возросло.