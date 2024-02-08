На лівому березі Херсонщини ситуація залишається досить складною – Гуменюк

На лівобережжі Херсонщини ситуація залишається досить складною, але присутність у Кринках українського прапора – це один із сигналів, зокрема й місцевим мешканцям про те, що Сили оборони України продовжують утримувати свої позиції.

Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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На запитання, яка ситуація на лівобережжі Херсонщини, Гуменюк відповіла:

Ситуація залишається досить складною й присутність там (у Кринках – ред.) українського прапора – це один із сигналів, зокрема й місцевим мешканцям про те, що Сили оборони України продовжують боротьбу, продовжують утримувати свої позиції, нікуди вони не поділися. При цьому ми говоримо про продовження бойової роботи з нашого боку, закріплення на позиціях, але ворог не припиняє своїх штурмів