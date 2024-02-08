На лівому березі Херсонщини ситуація залишається досить складною – Гуменюк
Київ • УНН
Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України повідомив, що хоча ситуація на лівому березі Херсонської області залишається складною, присутність українського прапора в Кринках свідчить про те, що українські війська продовжують утримувати свої позиції і відбивати російські атаки.
На лівобережжі Херсонщини ситуація залишається досить складною, але присутність у Кринках українського прапора – це один із сигналів, зокрема й місцевим мешканцям про те, що Сили оборони України продовжують утримувати свої позиції.
Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Деталі
На запитання, яка ситуація на лівобережжі Херсонщини, Гуменюк відповіла:
Ситуація залишається досить складною й присутність там (у Кринках – ред.) українського прапора – це один із сигналів, зокрема й місцевим мешканцям про те, що Сили оборони України продовжують боротьбу, продовжують утримувати свої позиції, нікуди вони не поділися. При цьому ми говоримо про продовження бойової роботи з нашого боку, закріплення на позиціях, але ворог не припиняє своїх штурмів
Гуменюк зазначила, що характерним залишається те, що в росіян продовжує діяти "командирське ембарго" на використання бронетехніки. Фактично продовжуються м'ясні штурми.
Доповнення
Раніше Гуменюк повідомляла, що російські окупанти не використовують бронетехніку на лівобережжя Херсонщині під час штурмів через так зване "командирське ембарго".
Також останніми днями суттєво впала кількість спроб проведення росіянами штурмів.