На левом берегу Херсонщины ситуация остается достаточно сложной - Гуменюк
Киев • УНН
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины сообщил, что хотя ситуация на левом берегу Херсонской области остается сложной, присутствие украинского флага в Крынках свидетельствует о том, что украинские войска продолжают удерживать свои позиции и отражать российские атаки.
На левобережье Херсонщины ситуация остается достаточно сложной, но присутствие в Крынках украинского флага - это один из сигналов, в том числе и местным жителям о том, что Силы обороны Украины продолжают удерживать свои позиции.
Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос, какая ситуация на левобережье Херсонщины, Гуменюк ответила:
Ситуация остается достаточно сложной и присутствие там (в Крынках - ред.) украинского флага - это один из сигналов, в том числе и местным жителям о том, что Силы обороны Украины продолжают борьбу, продолжают удерживать свои позиции, никуда они не делись. При этом мы говорим о продолжении боевой работы с нашей стороны, закреплении на позициях, но враг не прекращает своих штурмов
Гуменюк отметила, что характерным остается то, что у россиян продолжает действовать "командирское эмбарго" на использование бронетехники. Фактически продолжаются мясные штурмы.
Дополнение
Ранее Гуменюк сообщала, что российские оккупанты не используют бронетехнику на левобережье Херсонщины во время штурмов из-за так называемого "командирского эмбарго".
Также в последние дни существенно упало количество попыток проведения россиянами штурмов.
На левом берегу Херсонщины ситуация остается достаточно сложной - Гуменюк
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины сообщил, что хотя ситуация на левом берегу Херсонской области остается сложной, присутствие украинского флага в Крынках свидетельствует о том, что украинские войска продолжают удерживать свои позиции и отражать российские атаки.
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