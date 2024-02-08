На левом берегу Херсонщины ситуация остается достаточно сложной - Гуменюк

На левобережье Херсонщины ситуация остается достаточно сложной, но присутствие в Крынках украинского флага - это один из сигналов, в том числе и местным жителям о том, что Силы обороны Украины продолжают удерживать свои позиции.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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На вопрос, какая ситуация на левобережье Херсонщины, Гуменюк ответила:

Ситуация остается достаточно сложной и присутствие там (в Крынках - ред.) украинского флага - это один из сигналов, в том числе и местным жителям о том, что Силы обороны Украины продолжают борьбу, продолжают удерживать свои позиции, никуда они не делись. При этом мы говорим о продолжении боевой работы с нашей стороны, закреплении на позициях, но враг не прекращает своих штурмов - сказала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Гуменюк отметила, что характерным остается то, что у россиян продолжает действовать "командирское эмбарго" на использование бронетехники. Фактически продолжаются мясные штурмы.

Дополнение

Ранее Гуменюк сообщала, что российские оккупанты не используют бронетехнику на левобережье Херсонщины во время штурмов из-за так называемого "командирского эмбарго".

Также в последние дни существенно упало количество попыток проведения россиянами штурмов.