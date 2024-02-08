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На левом берегу Херсонщины ситуация остается достаточно сложной - Гуменюк

На левом берегу Херсонщины ситуация остается достаточно сложной - Гуменюк

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 10:38  •  11196 просмотра

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Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины сообщил, что хотя ситуация на левом берегу Херсонской области остается сложной, присутствие украинского флага в Крынках свидетельствует о том, что украинские войска продолжают удерживать свои позиции и отражать российские атаки.

На левобережье Херсонщины ситуация остается достаточно сложной, но присутствие в Крынках украинского флага - это один из сигналов, в том числе и местным жителям о том, что Силы обороны Украины продолжают удерживать свои позиции. 

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.  

Детали

На вопрос, какая ситуация на левобережье Херсонщины, Гуменюк ответила:

Ситуация остается достаточно сложной и присутствие там (в Крынках - ред.) украинского флага - это один из сигналов, в том числе и местным жителям о том, что Силы обороны Украины продолжают борьбу, продолжают удерживать свои позиции, никуда они не делись. При этом мы говорим о продолжении боевой работы с нашей стороны, закреплении на позициях, но враг не прекращает своих штурмов

- сказала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины.

 Гуменюк отметила, что характерным остается то, что у россиян продолжает действовать "командирское эмбарго" на использование бронетехники. Фактически продолжаются мясные штурмы.

Дополнение

Ранее Гуменюк сообщала, что российские оккупанты не используют бронетехнику на левобережье Херсонщины во время штурмов из-за так называемого "командирского эмбарго".

Также в последние дни существенно упало количество попыток проведения россиянами штурмов.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
nataliia-humeniukНаталья Гуменюк
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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