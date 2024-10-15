На Київщині затримали нелегального мігранта з Азербайджану
Київ • УНН
Правоохоронці виявили громадянина Азербайджану, який нелегально проживав в Україні. Порушника затримали на території Бучанського району, склали адмінматеріали та помістили до пункту тимчасового перебування іноземців.
Днями на Київщині під час перевірки іноземців правоохоронці виявили громадянина Азербайджану, який проживав в Україні нелегально. Про це заявили у поліції Київської області передає УНН.
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Перевірку проводили працівники управління міграційної поліції Київської області спільно з співробітниками ЦМУ ДМС України у м. Києві та Київській області.
Району громадянина Азербайджану, який проживав в Україні нелегально, без будь-яких дозвільних документів затримали на території Бучанського району.
На правопорушника склали адмінматеріали за порушення міграційного законодавства та помістили до пункту тимчасового перебування іноземців для подальшого примусового повернення
Нагадаємо
Влітку у Києві та області правоохоронці виявили 334 порушники міграційного законодавства. Частину з них планують примусово повернути до країн походження чи третіх країн.