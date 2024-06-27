У Києві та області викрили понад 300 нелегальних мігрантів: майже сотню з них депортують

У Києві та області правоохоронці виявили 334 порушники міграційного законодавства. Частину з них планують примусово повернути до країн походження чи третіх країн. Про це заявили у Держаній міграційній службі, передає УНН.

Деталі

У відомстві розповіли, що у період з 29 квітня до 26 червня 2024 року на території України проводяться заходи щодо здійснення нагляду за виконанням законодавства у міграційній сфері під умовною назвою "Мігрант".

Перевірки здійснюються здебільшого у місцях концентрації іноземців, таких як ринки, гуртожитки, заклади громадського харчування, будівельні майданчики тощо.

Наразі працівники Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області виявили вже 334 порушники міграційного законодавства.

Відносно них складені адміністративні протоколи і застосовані штрафні санкції. Крім того, ухвалено 96 рішень про примусове повернення іноземців до країн походження чи третіх країн, 15 рішень про примусове видворення за межі України, а також 133 рішення про заборону подальшого в’їзду в Україну

Доповнення

Начальник ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області Вячеслав Гузь заявив, що наразі профілактичні заходи тривають. Він також підкреслив, що подолання нелегальної міграції в умовах війни було і лишається одним із пріоритетних напрямів роботи міграційної служби.

Це не лише іміджеві та економічні збитки для держави, а і загроза підривної та диверсійної діяльності всередині країни із залученням іноземців. Ми на постійній основі взаємодіємо зі Службою безпеки України та іншими правоохоронними органами, проводимо спільні відпрацювання, аби максимально убезпечити наше суспільство