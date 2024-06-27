В Киеве и области правоохранители обнаружили 334 нарушителя миграционного законодательства. Часть из них планируют принудительно вернуть в страны происхождения или третьи страны. Об этом заявили в Государственной миграционной службе, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что в период с 29 апреля по 26 июня 2024 года на территории Украины проводятся мероприятия по осуществлению надзора за выполнением законодательства в миграционной сфере под условным названием "Мигрант".

Проверки осуществляются в основном в местах концентрации иностранцев, таких как рынки, общежития, заведения общественного питания, строительные площадки и тому подобное.

Сейчас работники Центрального межрегионального управления ГМС в г. Киеве и Киевской области обнаружили уже 334 нарушителя миграционного законодательства.

В отношении них составлены административные протоколы и применены штрафные санкции. Кроме того, принято 96 решений о принудительном возвращении иностранцев в страны происхождения или третьи страны, 15 решений о принудительном выдворении за пределы Украины, а также 133 решения о запрете дальнейшего въезда в Украину - резюмировали в Госмиграционной службе.

Дополнение

Начальник ЦМУ ГМС в г. Киеве и Киевской области Вячеслав Гузь заявил, что сейчас профилактические мероприятия продолжаются. Он также подчеркнул, что преодоление нелегальной миграции в условиях войны было и остается одним из приоритетных направлений работы миграционной службы.