На Киевщине задержали нелегального мигранта из Азербайджана

На днях на Киевщине во время проверки иностранцев правоохранители обнаружили гражданина Азербайджана, который проживал в Украине нелегально. Об этом заявили в полиции Киевской области передает УНН.

Детали

Проверку проводили сотрудники управления миграционной полиции Киевской области совместно с сотрудниками ЦМУ ГМС Украины в г. Киеве и Киевской области.

Района гражданина Азербайджана, который проживал в Украине нелегально, без каких-либо разрешительных документов задержали на территории Бучанского района.

На правонарушителя составили админматериалы за нарушение миграционного законодательства и поместили в пункт временного пребывания иностранцев для дальнейшего принудительного возвращения