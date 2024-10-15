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На Киевщине задержали нелегального мигранта из Азербайджана

На Киевщине задержали нелегального мигранта из Азербайджана

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 13:00  •  4402 просмотра

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Правоохранители обнаружили гражданина Азербайджана, который нелегально проживал в Украине. Нарушителя задержали на территории Бучанского района, составили админматериалы и поместили в пункт временного пребывания иностранцев.

На днях на Киевщине во время проверки иностранцев правоохранители обнаружили  гражданина Азербайджана, который проживал в Украине нелегально. Об этом заявили в полиции Киевской области передает УНН.

Детали

Проверку проводили сотрудники управления миграционной полиции Киевской области совместно с сотрудниками ЦМУ ГМС Украины в г. Киеве и Киевской области.

Района гражданина Азербайджана, который проживал в Украине нелегально, без каких-либо разрешительных документов задержали на территории Бучанского района.

На правонарушителя составили админматериалы за нарушение миграционного законодательства и поместили в пункт временного пребывания иностранцев для дальнейшего принудительного возвращения

- подытожили правоохранители. 

Напомним,

Летом в Киеве и области правоохранители обнаружили 334 нарушителя миграционного законодательства. Часть из них планируют принудительно вернуть в страны происхождения или третьи страны.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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