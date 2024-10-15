На Киевщине задержали нелегального мигранта из Азербайджана
Киев • УНН
Правоохранители обнаружили гражданина Азербайджана, который нелегально проживал в Украине. Нарушителя задержали на территории Бучанского района, составили админматериалы и поместили в пункт временного пребывания иностранцев.
На днях на Киевщине во время проверки иностранцев правоохранители обнаружили гражданина Азербайджана, который проживал в Украине нелегально. Об этом заявили в полиции Киевской области передает УНН.
Детали
Проверку проводили сотрудники управления миграционной полиции Киевской области совместно с сотрудниками ЦМУ ГМС Украины в г. Киеве и Киевской области.
Района гражданина Азербайджана, который проживал в Украине нелегально, без каких-либо разрешительных документов задержали на территории Бучанского района.
На правонарушителя составили админматериалы за нарушение миграционного законодательства и поместили в пункт временного пребывания иностранцев для дальнейшего принудительного возвращения
Напомним,
Летом в Киеве и области правоохранители обнаружили 334 нарушителя миграционного законодательства. Часть из них планируют принудительно вернуть в страны происхождения или третьи страны.