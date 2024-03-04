На Київщині вибухнув приватний будинок: постраждала жінка
Київ • УНН
У понеділок, 4 березня, у селищі Трипілля на Київщині стався вибух у житловому будинку. Внаслідок надзвичайної ситуації постраждала жінка.
У селі Трипілля Обухівського району на Київщині стався вибух у приватному житловому будинку. Будівля зруйнована вщент. Крім того, вибух спричинив пожежу, через яку постраждала власниця житла 1954 року народження. Про це інформує у Facebook Головне управління ДСНС у Київській області, пише УНН.
4 березня о 05:46 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про вибух в житловому будинку за адресою: с. Трипілля, вул. Тюленіна,
Деталі
На місце події виїхали рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Українка та 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів.
По прибуттю рятувальників встановлено, що відбувся вибух та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого виникла пожежа. Внаслідок вибуху зазнала термічних опіків жінка 1954 року народження. Пожежу ліквідовано о 06:35.
На події працювало 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Причина вибуху в житловому будинку встановлюється.
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