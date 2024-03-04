На Киевщине взорвался частный дом: пострадала женщина
В понедельник, 4 марта, в поселке Триполье Киевской области произошел взрыв в жилом доме. В результате чрезвычайной ситуации пострадала женщина.
Еврокомиссия предложит присоединить Украину к схеме поддержки оборонной промышленности ЕС - СМИ
Европейская комиссия предложит разрешить Украине присоединиться к программе поддержки оборонной промышленности ЕС, чтобы помочь модернизировать украинскую военную промышленность и приблизить ее к членству в ЕС.
На Таврическом направлении потерь рубежей, районов и позиций не допущено - Тарнавский
Украинские войска не допустили потери рубежей, районов и позиций и уничтожили 4 склада боеприпасов, нанеся при этом более 400 потерь российским войскам на Таврическом направлении.
Зеленский провел селектор: заслушал Сырского об аудите ВСУ и ротации бригад
Президент Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, на котором заслушал Главкома ВСУ об аудите ВСУ и ротации бригад, экспорте зерна и спасательных операциях после атак.
Кабмин ожидает в этом году рост ВВП на 5% - премьер-министр Шмыгаль
Премьер-министр Шмыгаль отметил, что правительство ожидает роста ВВП Украины на 5% в 2024 году, несмотря на потерю 30% территории и значительное проседание экономики в результате войны.
Войска рф впервые ударили КАБами с кассетными зарядами на Купянском направлении - ОВА
Купянск в Харьковской области впервые подвергся атаке с использованием управляемой авиабомбы с кассетным зарядом.
Враг начал чаще применять противорадиолокационные ракеты Х-31П: в Силах обороны объяснили причину
россия начала чаще использовать зенитные ракеты Х-31П из-за потери еще одного самолета А-50 и, как следствие, нехватки разведданных.
В Конгрессе США согласовали финансирование правительства, но без ведомств обороны и социальных программ
Конгресс США согласовал частичный пакет финансирования, который обеспечит работу большинства правительственных учреждений до сентября, но исключает министерства обороны, внутренней безопасности и здравоохранения и социальных служб.
Украина ожидает уже в марте получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ - премьер Шмыгаль
В марте Украина ожидает получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ.
Третья штурмовая бригада показала, как наносят удары по вражеской пехоте в ночное время
Третья штурмовая бригада обнародовала видео, на котором показаны артиллерийские удары по лесополосам на оккупированной врагом территории Донецкой области. Врага отследили с помощью беспилотника.