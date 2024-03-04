На Киевщине взорвался частный дом: пострадала женщина

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  201580 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  266785 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  232733 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  256704 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  269412 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  210466 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  181168 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На Киевщине взорвался частный дом: пострадала женщина

В понедельник, 4 марта, в поселке Триполье Киевской области произошел взрыв в жилом доме. В результате чрезвычайной ситуации пострадала женщина.

Общество •   •  9032 просмотра
На Киевщине взорвался частный дом: пострадала женщина

Еврокомиссия предложит присоединить Украину к схеме поддержки оборонной промышленности ЕС - СМИ

Европейская комиссия предложит разрешить Украине присоединиться к программе поддержки оборонной промышленности ЕС, чтобы помочь модернизировать украинскую военную промышленность и приблизить ее к членству в ЕС.

Война •   •  12255 просмотра
Еврокомиссия предложит присоединить Украину к схеме поддержки оборонной промышленности ЕС - СМИ

На Таврическом направлении потерь рубежей, районов и позиций не допущено - Тарнавский

Украинские войска не допустили потери рубежей, районов и позиций и уничтожили 4 склада боеприпасов, нанеся при этом более 400 потерь российским войскам на Таврическом направлении.

Война •   •  8773 просмотра
На Таврическом направлении потерь рубежей, районов и позиций не допущено - Тарнавский

Зеленский провел селектор: заслушал Сырского об аудите ВСУ и ротации бригад

Президент Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, на котором заслушал Главкома ВСУ об аудите ВСУ и ротации бригад, экспорте зерна и спасательных операциях после атак.

Война •   •  12033 просмотра
Зеленский провел селектор: заслушал Сырского об аудите ВСУ и ротации бригад

Кабмин ожидает в этом году рост ВВП на 5% - премьер-министр Шмыгаль

Премьер-министр Шмыгаль отметил, что правительство ожидает роста ВВП Украины на 5% в 2024 году, несмотря на потерю 30% территории и значительное проседание экономики в результате войны.

Экономика •   •  9266 просмотра
Кабмин ожидает в этом году рост ВВП на 5% - премьер-министр Шмыгаль

Войска рф впервые ударили КАБами с кассетными зарядами на Купянском направлении - ОВА

Купянск в Харьковской области впервые подвергся атаке с использованием управляемой авиабомбы с кассетным зарядом.

Война •   •  10325 просмотра
Войска рф впервые ударили КАБами с кассетными зарядами на Купянском направлении - ОВА

Враг начал чаще применять противорадиолокационные ракеты Х-31П: в Силах обороны объяснили причину

россия начала чаще использовать зенитные ракеты Х-31П из-за потери еще одного самолета А-50 и, как следствие, нехватки разведданных.

Война •   •  9143 просмотра
Враг начал чаще применять противорадиолокационные ракеты Х-31П: в Силах обороны объяснили причину

В Конгрессе США согласовали финансирование правительства, но без ведомств обороны и социальных программ

Конгресс США согласовал частичный пакет финансирования, который обеспечит работу большинства правительственных учреждений до сентября, но исключает министерства обороны, внутренней безопасности и здравоохранения и социальных служб.

Новости Мира •   •  6379 просмотра
В Конгрессе США согласовали финансирование правительства, но без ведомств обороны и социальных программ

Украина ожидает уже в марте получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ - премьер Шмыгаль

В марте Украина ожидает получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ.

Экономика •   •  7550 просмотра
Украина ожидает уже в марте получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ - премьер Шмыгаль

Третья штурмовая бригада показала, как наносят удары по вражеской пехоте в ночное время

Третья штурмовая бригада обнародовала видео, на котором показаны артиллерийские удары по лесополосам на оккупированной врагом территории Донецкой области. Врага отследили с помощью беспилотника.

Война •   •  7689 просмотра
Третья штурмовая бригада показала, как наносят удары по вражеской пехоте в ночное время