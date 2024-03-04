На Киевщине взорвался частный дом: пострадала женщина

В селе Триполье Обуховского района Киевской области произошел взрыв в частном жилом доме. Здание разрушено до основания. Кроме того, взрыв вызвал пожар, из-за которого пострадала владелица жилья 1954 года рождения. Об этом информирует в Facebook Главное управление ГСЧС в Киевской области, пишет УНН.

4 марта в 05:46 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о взрыве в жилом доме по адресу: с. Триполье, ул. Тюленина, - говорится в сообщении.

Детали

На место происшествия выехали спасатели 17-й Государственной пожарно-спасательной части г. Украинка и 16-й Государственной пожарно-спасательной части г. Обухов.

По прибытию спасателей установлено, что произошел взрыв и разрушение частного жилого дома, в результате чего возник пожар. В результате взрыва получила термические ожоги женщина 1954 года рождения. Пожар ликвидирован в 06:35.

На происшествии работало 9 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина взрыва в жилом доме устанавливается.

Напомним

В селе Торфяное, что на Киевщине в Бучанском районе, двое сестер 12 и 10 лет отравились угарным газом. Детей доставили в больницу, их здоровью сестер ничего не угрожает.