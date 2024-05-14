На Київщині внаслідок ДТП постраждали мати з 8-річною донькою
Київ • УНН
Мати та її 8-річна донька були госпіталізовані після того, як їхній автомобіль "Peugeot" зіткнувся з вантажівкою "DAF" біля села Ксаверівка Київської області.
13 травня у Київській області поблизу селища Ксаверівка Білоцерківського району зіштовхнулись "DAF" та легковик "Peugeot". Матір з 8-річною донькою, які були у легковику, ушпиталили. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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Як повідомляється, аварія трапилась на 53 кілометрі траси Київ-Одеса, поблизу Ксаверівки.
Попередньо, слідчі зʼясували, що водій "DAF" виконував розворот. У цей момент водій легковика "Peugeot", який рухався в зустрічному напрямку, зіштовхнувся з вантажівкою.
У результаті аварії жінка легковика та її 8-річна дитина отримали травми, їх ушпиталили до лікарні.
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