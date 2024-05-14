На Киевщине в результате ДТП пострадали мать с 8-летней дочерью

13 мая в Киевской области вблизи поселка Ксаверовка Белоцерковского района столкнулись "DAF" и легковушка "Peugeot". Мать с 8-летней дочерью, которые были в легковушке, госпитализировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Как сообщается, авария произошла на 53 километре трассы Киев-Одесса, вблизи Ксаверовки.

Предварительно, следователи выяснили, что водитель "DAF" выполнял разворот. В этот момент водитель легковушки "Peugeot", который двигался во встречном направлении, столкнулся с грузовиком.

В результате аварии женщина легковушки и ее 8-летний ребенок получили травмы, их госпитализировали в больницу.

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