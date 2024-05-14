Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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На Киевщине в результате ДТП пострадали мать с 8-летней дочерью
Мать и ее 8-летняя дочь были госпитализированы после того, как их автомобиль "Peugeot" столкнулся с грузовиком "DAF" возле села Ксаверовка Киевской области.
ЕС окончательно одобрил План Украины с реформами для выплат из фонда в 50 млрд евро
ЕС одобрил план Украины, позволив запустить программу Ukraine Facility на сумму 50 миллиардов евро, из которых Украина получила 1,89 миллиарда евро предварительного финансирования и ожидает 16 миллиардов евро в целом в этом году, чтобы укрепить свою финансовую стабильность в условиях войны с Россией.
В Волчанске продолжается эвакуация: Синегубов говорит, будет продолжаться, "пока не вывезем всех людей, несмотря на заявки"
Около 200 гражданских лиц остались в Волчанске Харьковской области, и их эвакуация продолжается, в сотрудничестве с полицией и волонтерами до тех пор, пока все люди не будут эвакуированы, говорит глава ОВА.
Приговоренный к 24 годам за убийство жены экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев обжалует приговор
Экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев был приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство Салтанат Нукеновой после ссоры в ресторане, адвокат подает апелляцию.
Закон о мобилизации: в Минздраве объяснили, что изменится в медицинской сфере
Закон о мобилизации вводит обязательные медицинские осмотры для определения пригодности к военной службе, уточняет категории, которые имеют право на отсрочку, а также предусматривает проверку решений медико-социальной экспертной комиссии для мужчин в возрасте 25-50 лет, которым инвалидность была впервые установлена после 24 февраля 2022 года.
Британская разведка: Харьковскую область атаковала новая группировка армии рф
Недавно сформированная северная группа российских войск атаковала Харьковскую область Украины, взяв под контроль несколько сел и нацелившись на приграничный город Волчанск, пытаясь отвлечь украинские ресурсы и создать угрозу для Харькова.
Партизаны зафиксировали прибытие в оккупированный Джанкой новой группы военных рф, включая сотрудников фсб - "АТЕШ"
В оккупированный Джанкой прибыли новые российские военные подразделения, в том числе сотрудники фсб, для усиления безопасности и охраны военных объектов в связи со значительными потерями, которые понесли российские войска на херсонском направлении.
"Торговый безвиз" еще на год: назвали условия доступа украинского агроэкспорта на рынок ЕС
Украина предоставила беспошлинный и неквотированный доступ к экспорту сельскохозяйственной продукции, в частности мяса птицы, яиц, сахара, меда, кукурузы, овса и зерновых культур в ЕС до 5 июня 2025 года, с условиями по отдельным товарам, которые базируются на средних объемах экспорта в 2021-2023 годах.
Шестерых мошенников экстрадировали в Чехию за схему на 5,5 млн грн: деньги переводили в криптовалюту и наличные для покупки элитных авто и недвижимости
Полиция экстрадировала в Чехию шестерых мошенников, которые обманули своих соотечественников на 5,5 миллионов гривен из колл-центра в Украине, представляясь банковскими работниками и выманивая у жертв удаленный доступ или банковские реквизиты, конвертируя деньги в криптовалюту или наличные для покупки предметов роскоши.
Инсульт "молодеет" и его все чаще диагностируют у людей среднего возраста, предупреждает Минздрав
Министерство здравоохранения предупреждает, что в последнее время все больше людей среднего возраста страдают от инсультов: по состоянию на 2019 год более 62% случаев инсульта приходится на людей в возрасте до 70 лет.