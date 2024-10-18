На Київщині тривога тривала понад 14 годин: ППО збила ворожі цілі
Київ • УНН
Повітряна тривога на Київщині тривала понад 14 годин. ППО знищила ворожі цілі, уникнувши жертв та пошкоджень критичної інфраструктури. Уламки збитих об'єктів пошкодили мотоцикл на приватному подвір'ї.
Російські окупанти не припиняють атакувати Київщину БпЛА. Остання тривога тривала більше ніж 14 годин. Обійшлось без влучань та потерпілих. Уламки збитих цілей пошкодили мотоцикл. Про це у п'ятницю повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає
За його словами, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено мотоцикл, що знаходився на приватному подвір’ї.
Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків атаки ворога.
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