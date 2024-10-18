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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3066 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Київщині тривога тривала понад 14 годин: ППО збила ворожі цілі

Київ • УНН

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Повітряна тривога на Київщині тривала понад 14 годин. ППО знищила ворожі цілі, уникнувши жертв та пошкоджень критичної інфраструктури. Уламки збитих об'єктів пошкодили мотоцикл на приватному подвір'ї.

На Київщині тривога тривала понад 14 годин: ППО збила ворожі цілі

Російські окупанти не припиняють атакувати Київщину БпЛА. Остання тривога тривала більше ніж 14 годин. Обійшлось без влучань та потерпілих. Уламки збитих цілей пошкодили мотоцикл. Про це у п'ятницю повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає

- написав Кравченко у Telegram.

За його словами, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено мотоцикл, що знаходився на приватному подвір’ї.

Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків атаки ворога.

росія атакувала Україну 135 дронами: 80 збито, близько 10-ти літають в центральних областей18.10.24, 08:51 • 24990 переглядiв

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