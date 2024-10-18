В Киевской области тревога длилась более 14 часов: ПВО сбила вражеские цели

Российские оккупанты не прекращают атаковать Киевскую область БпЛА. Последняя тревога длилась более 14 часов. Обошлось без попаданий и пострадавших. Обломки сбитых целей повредили мотоцикл. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет - написал Кравченко в Telegram.

По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден мотоцикл, который находился на частном дворе.

Оперативные группы продолжают фиксацию последствий атаки врага.

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