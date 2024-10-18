В Киевской области тревога длилась более 14 часов: ПВО сбила вражеские цели

ukenru
Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
  •  40929 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
  •  107950 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
  •  113953 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Эксклюзив
Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
  •  114506 просмотра

Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован

Эксклюзив
Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны
  •  112019 просмотра

Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны

Эксклюзив
Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп
  •  104320 просмотра

Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
  •  102032 просмотра

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт
  •  101442 просмотра

Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

Эксклюзив
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
  •  125477 просмотра

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Эксклюзив
Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF
  •  83210 просмотра

Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Человечество впервые вывело из равновесия глобальный круговорот воды - отчет

Человечество впервые вывело из равновесия глобальный круговорот воды - отчет

  •  28456 просмотра
Румыния поднимала четыре истребителя в воздух для перехвата неизвестного беспилотника

Румыния поднимала четыре истребителя в воздух для перехвата неизвестного беспилотника

  •  47908 просмотра
Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

  •  95610 просмотра
В Черном море находится один вражеский корабль-ракетоноситель

В Черном море находится один вражеский корабль-ракетоноситель

  •  40802 просмотра
Войска рф нанесли 234 удара по 9 населенным пунктам Запорожья

Войска рф нанесли 234 удара по 9 населенным пунктам Запорожья

  •  65545 просмотра
публикации
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

  •  9081 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

  •  24954 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  127759 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

  •  125474 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

16 октября 2024, 12:02  •  151202 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

  •  95610 просмотра
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

  •  86629 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября 2024, 03:07  •  115324 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  119634 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  107017 просмотра
Актуальное
В Киевской области тревога длилась более 14 часов: ПВО сбила вражеские цели

В Киевской области тревога длилась более 14 часов: ПВО сбила вражеские цели

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 09:44  •  4391 просмотра

Read in English

Воздушная тревога в Киевской области продолжалась более 14 часов. ПВО уничтожила вражеские цели, избежав жертв и повреждений критической инфраструктуры. Обломки сбитых объектов повредили мотоцикл на частном дворе.

Российские оккупанты не прекращают атаковать Киевскую область БпЛА. Последняя тревога длилась более 14 часов. Обошлось без попаданий и пострадавших. Обломки сбитых целей повредили мотоцикл. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет

- написал Кравченко в Telegram.

По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден мотоцикл, который находился на частном дворе.

Оперативные группы продолжают фиксацию последствий атаки врага.

россия атаковала Украину 135 дронами: 80 сбито, около 10-ти летают в центральных областей18 октября 2024, 05:51 • 11345 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиевская область
zenitnaya-voinaЗенитная война
telegramТелеграмма
kievКиев