В Киевской области тревога длилась более 14 часов: ПВО сбила вражеские цели
Киев • УНН
Воздушная тревога в Киевской области продолжалась более 14 часов. ПВО уничтожила вражеские цели, избежав жертв и повреждений критической инфраструктуры. Обломки сбитых объектов повредили мотоцикл на частном дворе.
Российские оккупанты не прекращают атаковать Киевскую область БпЛА. Последняя тревога длилась более 14 часов. Обошлось без попаданий и пострадавших. Обломки сбитых целей повредили мотоцикл. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет
По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден мотоцикл, который находился на частном дворе.
Оперативные группы продолжают фиксацию последствий атаки врага.
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