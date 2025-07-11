На Київщині після негоди розраховують повернути світло до кінця доби

У Київській області після негоди без світла залишаються майже 25 тисяч споживачів, на повернення енергопостачання розраховують до кінця доби, повідомив у п'ятницю голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

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"Енергетики вже відновили електропостачання для майже 89 тисяч родин на Київщині, чиї домівки залишилися без світла внаслідок вчорашньої негоди. Зараз без електроенергії все ще залишаються майже 25 тисяч клієнтів у Броварському та Бориспільському районах", - написав Калашник.

Команди енергетиків, з його слів, "роблять усе необхідне, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в кожному населеному пункті та повернути світло в оселі мешканців до кінця доби".

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