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На Київщині після негоди розраховують повернути світло до кінця доби

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Майже 25 тисяч споживачів у Броварському та Бориспільському районах Київської області залишаються без електропостачання після негоди. Енергетики планують відновити світло до кінця доби.

На Київщині після негоди розраховують повернути світло до кінця доби

У Київській області після негоди без світла залишаються майже 25 тисяч споживачів, на повернення енергопостачання розраховують до кінця доби, повідомив у п'ятницю голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Енергетики вже відновили електропостачання для майже 89 тисяч родин на Київщині, чиї домівки залишилися без світла внаслідок вчорашньої негоди. Зараз без електроенергії все ще залишаються майже 25 тисяч клієнтів у Броварському та Бориспільському районах", - написав Калашник.

Команди енергетиків, з його слів, "роблять усе необхідне, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в кожному населеному пункті та повернути світло в оселі мешканців до кінця доби".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївщина
Броварський район
Київська область
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