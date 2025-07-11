В Киевской области после непогоды рассчитывают вернуть свет до конца суток

В Киевской области после непогоды без света остаются почти 25 тысяч потребителей, на возвращение энергоснабжения рассчитывают до конца суток, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Энергетики уже восстановили электроснабжение для почти 89 тысяч семей в Киевской области, чьи дома остались без света в результате вчерашней непогоды. Сейчас без электроэнергии все еще остаются почти 25 тысяч клиентов в Броварском и Бориспольском районах", - написал Калашник.

Команды энергетиков, по его словам, "делают все необходимое, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в каждом населенном пункте и вернуть свет в дома жителей до конца суток".

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