В Киевской области после непогоды рассчитывают вернуть свет до конца суток
Киев • УНН
Почти 25 тысяч потребителей в Броварском и Бориспольском районах Киевской области остаются без электроснабжения после непогоды. Энергетики планируют восстановить свет до конца суток.
В Киевской области после непогоды без света остаются почти 25 тысяч потребителей, на возвращение энергоснабжения рассчитывают до конца суток, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Энергетики уже восстановили электроснабжение для почти 89 тысяч семей в Киевской области, чьи дома остались без света в результате вчерашней непогоды. Сейчас без электроэнергии все еще остаются почти 25 тысяч клиентов в Броварском и Бориспольском районах", - написал Калашник.
Команды энергетиков, по его словам, "делают все необходимое, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в каждом населенном пункте и вернуть свет в дома жителей до конца суток".
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