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На Київщині працює ППО - ОВА

На Київщині працює ППО - ОВА

Київ • УНН

 • 13788 перегляди

У повітряному просторі Київської області виявлено безпілотні літальні апарати. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Населення закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

У повітряному просторі Київської області виявлено БПЛА, працюють сили протиповітряної оборони, повідомили у Київській ОВА у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Деталі

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - повідомили в ОВА.

Людей закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. 

Київщина зазнала нічної атаки ворожих дронів: є збиті цілі, пожежі після падіння уламків загасили20.09.24, 08:55 • 14050 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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