На Київщині працює ППО - ОВА
Київ • УНН
У повітряному просторі Київської області виявлено безпілотні літальні апарати. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Населення закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
У повітряному просторі Київської області виявлено БПЛА, працюють сили протиповітряної оборони, повідомили у Київській ОВА у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Деталі
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - повідомили в ОВА.
Людей закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
Київщина зазнала нічної атаки ворожих дронів: є збиті цілі, пожежі після падіння уламків загасили20.09.24, 08:55 • 14050 переглядiв