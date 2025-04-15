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Financial Times

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The Guardian

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На Київщині податківець вимагав понад 700 тисяч гривень хабаря за безперешкодну діяльність

Київ • УНН

 • 5896 перегляди

Податківця затримано під час отримання 735 тис. грн хабаря від підприємця за не створення перешкод у діяльності. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На Київщині податківець вимагав понад 700 тисяч гривень хабаря за безперешкодну діяльність

Начальника одного з управлінь Головного управління Державної податкової служби у Київській області викрито на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 735 тисяч гривень. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними слідства, службовець нібито вимагав гроші від представника комерційної структури за обіцянку не створювати перешкод у її господарській діяльності. Крім того, чиновник розраховував на щомісячні "відкати" – 1% від прибутку підприємства.

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання коштів, згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування проводиться слідчими поліції Київської області за оперативного супроводу Служби безпеки України. У викритті фігуранта участь взяли й представники центрального апарату ДПС.

Також відповідно до Конституції України, будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено у встановленому законом порядку.

Нагадаємо

У Києві було затримано керівника одного з відділів ГУ ДПС, який отримав хабар у розмірі тисячі доларів США за сприяння в списанні податкових зобов'язань громадянина України. 

У Києві затримали податківця-хабарника, який вимагав тисячу доларів за списання податкових зобов’язань з боржника13.10.23, 17:43 • 520016 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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