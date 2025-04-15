На Київщині податківець вимагав понад 700 тисяч гривень хабаря за безперешкодну діяльність
Київ • УНН
Податківця затримано під час отримання 735 тис. грн хабаря від підприємця за не створення перешкод у діяльності. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Начальника одного з управлінь Головного управління Державної податкової служби у Київській області викрито на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 735 тисяч гривень. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає УНН.
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За попередніми даними слідства, службовець нібито вимагав гроші від представника комерційної структури за обіцянку не створювати перешкод у її господарській діяльності. Крім того, чиновник розраховував на щомісячні "відкати" – 1% від прибутку підприємства.
Правоохоронці затримали посадовця під час отримання коштів, згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Розслідування проводиться слідчими поліції Київської області за оперативного супроводу Служби безпеки України. У викритті фігуранта участь взяли й представники центрального апарату ДПС.
Також відповідно до Конституції України, будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено у встановленому законом порядку.
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