На Київщині податківець вимагав понад 700 тисяч гривень хабаря за безперешкодну діяльність

Начальника одного з управлінь Головного управління Державної податкової служби у Київській області викрито на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 735 тисяч гривень. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними слідства, службовець нібито вимагав гроші від представника комерційної структури за обіцянку не створювати перешкод у її господарській діяльності. Крім того, чиновник розраховував на щомісячні "відкати" – 1% від прибутку підприємства.

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання коштів, згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування проводиться слідчими поліції Київської області за оперативного супроводу Служби безпеки України. У викритті фігуранта участь взяли й представники центрального апарату ДПС.

Також відповідно до Конституції України, будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено у встановленому законом порядку.

Нагадаємо

У Києві було затримано керівника одного з відділів ГУ ДПС, який отримав хабар у розмірі тисячі доларів США за сприяння в списанні податкових зобов'язань громадянина України.

У Києві затримали податківця-хабарника, який вимагав тисячу доларів за списання податкових зобов’язань з боржника