У Києві затримали податківця-хабарника, який вимагав тисячу доларів за списання податкових зобов’язань з боржника

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“Посадовець запропонував списати нараховану пеню та зняти усі діючи обтяження за умови сплати основної суми податкових зобов’язань, а також передачі неправомірної вигоди у сумі 1 тис. доларів США. 13 жовтня після отримання неправомірної вигоди податківця затримали в порядку ст. 208 КПК України”, — розповіли у столичній прокуратурі.

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За даними слідства, гроші податківець вимагав у громадянина України, який звернувся у податкову, аби з’ясувати підстави, на яких на його майно, та майно його близьких наклали обтяження, і чи є можливість їх скасувати.

Під час надання консультації по цих питаннях 39-річний податківець повідомив, причини цих обтяжень з точки зору діючого українського законодавства, та тут же запропонував їх зняти, за умови надання йому грошової винагороди.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання йому запобіжного заходу.

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