У Києві затримали податківця-хабарника, який вимагав тисячу доларів за списання податкових зобов’язань з боржника
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Києві на хабарі погорів начальник одного з відділів ГУ ДПС. Він взяв тисячу доларів США за списання податкових зобов’язань з громадянина України. Про викриття недоброчесного чиновника розповіли у пресслужбі Київської міської прокуратури, передає УНН.
Цитата
“Посадовець запропонував списати нараховану пеню та зняти усі діючи обтяження за умови сплати основної суми податкових зобов’язань, а також передачі неправомірної вигоди у сумі 1 тис. доларів США. 13 жовтня після отримання неправомірної вигоди податківця затримали в порядку ст. 208 КПК України”, — розповіли у столичній прокуратурі.
Деталі
За даними слідства, гроші податківець вимагав у громадянина України, який звернувся у податкову, аби з’ясувати підстави, на яких на його майно, та майно його близьких наклали обтяження, і чи є можливість їх скасувати.
Під час надання консультації по цих питаннях 39-річний податківець повідомив, причини цих обтяжень з точки зору діючого українського законодавства, та тут же запропонував їх зняти, за умови надання йому грошової винагороди.
Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання йому запобіжного заходу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: САП подала клопотання про відсторонення мера Сум від займаної посади
Санкціями інкримінованої статті чиновнику-хабарнику загрожує до 10 років за гратами із конфіскацією майна.