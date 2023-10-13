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В Киеве задержали налоговика-взяточника, который требовал тысячу долларов за списание налоговых обязательств с должника

В Киеве задержали налоговика-взяточника, который требовал тысячу долларов за списание налоговых обязательств с должника

Киев • УНН

 • 519993 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. В Киеве на взятке погорел начальник одного из отделов ГУ ГНС. Он взял тысячу долларов США за списание налоговых обязательств с гражданина Украины. О разоблачении недобросовестного чиновника рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Цитата

“Чиновник предложил списать начисленную пеню и снять все действующие обременения при условии уплаты основной суммы налоговых обязательств’обязательств, а также передачи неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. долларов США. 13 октября после получения неправомерной выгоды налоговика задержали в порядке ст. 208 УПК Украины”, — рассказали в столичной прокуратуре.

Детали

По данным следствия, деньги налоговик требовал у гражданина Украины, который обратился в налоговую, чтобы выяснить основания, на которых на его имущество и имущество его близких наложили ограничения, и есть ли возможность их отменить.

Во время предоставления консультации по этим вопросам 39-летний налоговик сообщил, причины этих обременений с точки зрения действующего украинского законодательства, и тут же предложил их снять, при условии предоставления ему денежного вознаграждения.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании ему меры пресечения.

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Санкциями инкриминируемой статьи чиновнику-взяточнику грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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