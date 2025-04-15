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В Киевской области налоговик требовал более 700 тысяч гривен взятки за беспрепятственную деятельность

Киев • УНН

 • 5894 просмотра

Налоговик задержан при получении 735 тыс. грн взятки от предпринимателя за не создание препятствий в деятельности. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Киевской области налоговик требовал более 700 тысяч гривен взятки за беспрепятственную деятельность

Начальник одного из управлений Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области разоблачен в получении неправомерной выгоды в размере 735 тысяч гривен. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По предварительным данным следствия, служащий якобы требовал деньги от представителя коммерческой структуры за обещание не создавать препятствий в ее хозяйственной деятельности. Кроме того, чиновник рассчитывал на ежемесячные "откаты" – 1% от прибыли предприятия.

Правоохранители задержали чиновника при получении средств, согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование проводится следователями полиции Киевской области при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины. В разоблачении фигуранта приняли участие и представители центрального аппарата ГНС.

Также в соответствии с Конституцией Украины, любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Напомним

В Киеве был задержан руководитель одного из отделов ГУ ГНС, получивший взятку в размере тысячи долларов США за содействие в списании налоговых обязательств гражданина Украины. 

В Киеве задержали налоговика-взяточника, который требовал тысячу долларов за списание налоговых обязательств с должника13.10.23, 17:43 • 520016 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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