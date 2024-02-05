На Криворіжжі повністю відновили енергоживлення після останньої атаки "шахедів" на енергоінфраструктуру

Енергетики повністю відновили електропостачання для споживачів Криворіжжя, які були знеструмленні в результаті найбільшої цієї зими масованої атаки "шахедами". Про це в ефірі телемарафону заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає УНН.

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Кудрицький розповів, що президент України Володимир Зеленський провів окрему нараду щодо енергопостачання Кривого Рогу та прилеглих районів.

У нас є дуже чіткі плани та завдання, що ми повинні зробити для того, щоб не просто відновити електропостачання, а відновити його надійність. Для цього ми разом із нашими колегами з інших енергетичних компаній найближчими днями будемо активно працювати. Плануємо ще раз відвідати Кривий Ріг для того, щоб на місці узгодити та скоординувати всі плани дій з місцевою владою і з іншими енергетичними компаніями

За його словами, підготовка дала свої результати – росіянами знадобилося три рази протягом тижня бити в одне місце, щоб домогтися відчутних знеструмлень. Атака на енергоінфраструктуру Кривого Рогу була наймасштабнішою за цей сезон.

Ми дуже ретельно і ґрунтовно готувалися до опалювального сезону. Накопичені безпрецедентні запаси як матеріалів, так і обладнання. У нас є чим ремонтувати, у нас є дуже досвідчені і дуже фахові ремонтні бригади. Єдине, що потрібно – це час. Підкреслюю: ми говоримо про надійність електропостачання. Наша мета, щоб у споживачів в Кривому розі світло було постійно, щоб споживачі ту роботу, яку ми уже зараз робимо, не відчували