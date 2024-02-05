На Криворожье полностью восстановили энергопитание после последней атаки "шахедов" на энергоинфраструктуру

Энергетики полностью восстановили электроснабжение для потребителей Криворожья, которые были обесточены в результате крупнейшей этой зимой массированной атаки "шахедами". Об этом в эфире телемарафона заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.

Детали

Кудрицкий рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский провел отдельное совещание по энергоснабжению Кривого Рога и прилегающих районов.

У нас есть очень четкие планы и задачи, что мы должны сделать для того, чтобы не просто восстановить электроснабжение, а восстановить его надежность. Для этого мы вместе с нашими коллегами из других энергетических компаний в ближайшие дни будем активно работать. Планируем еще раз посетить Кривой Рог для того, чтобы на месте согласовать и скоординировать все планы действий с местными властями и с другими энергетическими компаниями - отметил Владимир Кудрицкий.

По его словам, подготовка дала свои результаты - россиянами понадобилось три раза в течение недели бить в одно место, чтобы добиться ощутимых обесточиваний. Атака на энергоинфраструктуру Кривого Рога была самой масштабной за этот сезон.

Мы очень тщательно и основательно готовились к отопительному сезону. Накоплены беспрецедентные запасы как материалов, так и оборудования. У нас есть чем ремонтировать, у нас есть очень опытные и очень профессиональные ремонтные бригады. Единственное, что нужно - это время. Подчеркиваю: мы говорим о надежности электроснабжения. Наша цель, чтобы у потребителей в Кривом Роге свет был постоянно, чтобы потребители ту работу, которую мы уже сейчас делаем, не чувствовали - подчеркнул Владимир Кудрицкий.

Дополнение

Согласно данным пресс-службы "Укрэнерго" на Криворожье восстановлено питание всех потребителей, которые были обесточены из-за повреждения российскими дронами высоковольтной инфраструктуры.

Отмечается, что на пострадавших объектах уже восстановлена работа части оборудования. В ведомстве добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Напомним

Из-за атаки российских беспилотников в Кривом Роге было обесточено 2 500 домохозяйств. Кроме того, для стабилизации ситуации введены аварийные графики, которые могут ограничить электроснабжение до 35 000 домов.

В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелась подстанция