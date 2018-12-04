На Київщині обстріляли авто мера
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Переяслав-Хмельницькому районі Київської області невідомі обстріляли автомобіль мера міста Березань Володимира Тимченка, пошкодивши транспортний засіб. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації ГУНП у Київській області.
“Подія сталася, коли посадовець їхав з міста Березань в Переяслав-Хмельницький. Під час дорожнього руху невідомі здійснили два постріли з мисливської рушниці в приватний транспортний засіб, в якому пересувався (міський голова — ред.), після чого втекли”, — йдеться у повідомленні.
Держслужбовець викликав на місце події слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала злочин.
У свою чергу керівник Відділу комунікації поліції Київщини Микола Жукович повідомив, що, зі слів потерпілого, подія сталася через конфлікт під час дорожнього руху з невідомими, які вирішили “уладнати питання” стріляниною.
За показами потерпілого слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.
“Наразі триває комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння хуліганських дій”, — зазначили у поліції, що подія сталася днями.
Нагадаємо, 23 жовтня увечері у Сумській області з автомата обстріляли автомобіль, у якому знаходився посадовець фірми з охорони нафтопроводів.