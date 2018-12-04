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В Киевской области обстреляли авто мэра

Киев • УНН

 • 12537 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль мэра города Березань Владимира Тимченко, повредив транспортное средство. Об этом сообщили УНН в Отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

В Киевской области обстреляли авто мэра

"ЧП произошло, когда чиновник ехал из города Березань в Переяслав-Хмельницкий. Во время дорожного движения неизвестные произвели два выстрела из охотничьего ружья в частный транспортное средство, в котором передвигался (мэр - ред.), после чего скрылись", - говорится в сообщении.

Госслужащий вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу, которая зафиксировала преступление.

В свою очередь руководитель Отдела коммуникации полиции Киевщины Николай Жукович сообщил, что, по словам потерпевшего, это произошло из-за конфликта во время дорожного движения с неизвестными, которые решили "уладить вопрос" стрельбой.

По показаниям потерпевшего следователями открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

"Сейчас продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хулиганских действий", - отметили в полиции.

Напомним, 23 октября вечером в Сумской области из автомата обстреляли автомобиль, в котором находился чиновник фирмы по охране нефтепроводов.

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