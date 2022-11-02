На Київщині 16 тисяч домівок залишаються без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Київщині 16 тисяч домівок залишаються без електропостачання, після ворожих атак на енергосистему. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у середу, 2 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"На Київщині 16 тисяч осель залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють третю добу в режимі нон-стоп. Протягом дня відновимо електрику для всіх абонентів", - повідомив Кулеба.
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Голова ОВА зазначив, що близько 6:00 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення.
"Будьте готові до відсутності електрики", - наголосив посадовець.
Нагадаємо
Укренерго 2 листопада з 6 години ранку ввело в дію графіки погодинних відключень електроенергії, наразі обмеження торкнуться Києва та семи областей у центральному та північному регіонах, зокрема, у Київській області.