На Київщині 16 тисяч домівок залишаються без світла

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"На Київщині 16 тисяч осель залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють третю добу в режимі нон-стоп. Протягом дня відновимо електрику для всіх абонентів", - повідомив Кулеба.

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Голова ОВА зазначив, що близько 6:00 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення.

"Будьте готові до відсутності електрики", - наголосив посадовець.

Нагадаємо

Укренерго 2 листопада з 6 години ранку ввело в дію графіки погодинних відключень електроенергії, наразі обмеження торкнуться Києва та семи областей у центральному та північному регіонах, зокрема, у Київській області.