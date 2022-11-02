В Киевской области 16 тысяч домов остаются без света
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Киевской области 16 тысяч домов остаются без электроснабжения, после вражеских атак на энергосистему. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в среду, 2 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"В Киевской области 16 тысяч домов остаются без электроснабжения. Наши энергетики работают третьи сутки в режиме нон-стоп. В течение дня восстановим электричество для всех абонентов", - сообщил Кулеба.
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Глава ОВА отметил, что около 6:00 утра по региону начались плановые стабилизационные отключения.
"Будьте готовы к отсутствию электричества", - подчеркнул чиновник.
Напомним
Укрэнерго 2 ноября с 6 часов утра ввело в действие графики почасовых отключений электроэнергии, сейчас ограничения коснутся Киева и семи областей в центральном и северном регионах, в частности, в Киевской области.