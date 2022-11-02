В Киевской области 16 тысяч домов остаются без света

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"В Киевской области 16 тысяч домов остаются без электроснабжения. Наши энергетики работают третьи сутки в режиме нон-стоп. В течение дня восстановим электричество для всех абонентов", - сообщил Кулеба.

Детали

Глава ОВА отметил, что около 6:00 утра по региону начались плановые стабилизационные отключения.

"Будьте готовы к отсутствию электричества", - подчеркнул чиновник.

Напомним

Укрэнерго 2 ноября с 6 часов утра ввело в действие графики почасовых отключений электроэнергии, сейчас ограничения коснутся Киева и семи областей в центральном и северном регионах, в частности, в Киевской области.