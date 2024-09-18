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На Кіровоградщині затримали чоловіка, що виманив понад мільйон гривень у родичів загиблих військових

На Кіровоградщині затримали чоловіка, що виманив понад мільйон гривень у родичів загиблих військових

Київ • УНН

 • 16091 перегляди

Поліція затримала 46-річного чоловіка, який видавав себе за підполковника ЗСУ та вимагав гроші у сімей загиблих військових. Зловмисник отримував близько 20% від державних виплат родинам.

У Кіровоградській області правоохоронці викрили зловмисників, які виманювали гроші у родичів загиблих військовослужбовців під виглядом донатів на ЗСУ. Про це заявили в Нацполіції, передає УНН.

Деталі

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції викрили злочинну схему привласнення грошей та її організатора.

Ним виявився 46-річний житель регіону. Зловмисник підшукував майбутніх жертв серед родичів військових, які загинули під час воєнних дій.

Чоловіка затримали у вівторок, 17 вересня. Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали організатора шахрайської схеми під час отримання від матері загиблого військового 300 000 грн. Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час проведення ряду санкціонованих обшуків за місцями проживання та перебування фігуранта, правоохоронці виявили підроблене посвідчення на вигадане імʼя підполковника ЗСУ, документи, банківські картки, мобільні телефони та "чорнові" записи.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику, який видурював гроші у потерпілих, підозри за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності

- резюмували правоохоронці.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

росіяни створюють фейкові копії Координаційного штабу: рідних військовополонених попередили про шахраїв10.09.24, 21:01 • 31044 перегляди

Доповнення

У Нацполіції розповіли. що чоловік шукав рідних військових на близько 1,1 млн грн.

Отримавши у незаконний спосіб особисті дані потерпілих, фігурант телефонував майбутнім жертвам і, представляючись підполковником Збройних Сил України, змушував вбитих горем рідних віддавати частину посмертних виплат на ЗСУ

 - розповіли в Нацполіції. 

Зазначається, що під час телефонної розмови шахрай чинив психологічний тиск на потерпілих, аргументуючи подальші дії з перерахуванням отриманих сімʼєю виплат, необхідністю допомогти війську, яке продовжує битися проти ворога.

У разі відмови, фігурант погрозами та залякуванням змушував родичів передавати кошти.

Як правило, щомісячний платіж зловмиснику складав близько 20% від суми отриманої державної виплати.

Нагадаємо

На Дніпропетровщині викрили псевдоволонтерку, яка привласнила майже 1 мільйон гривень пожертв, які вона нібито збирала на потреби Збройних сил України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП
kirovohradska-oblastКіровоградська область
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України

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