На Кировоградщине задержали мужчину, который выманил более миллиона гривен у родственников погибших военных
Киев • УНН
Полиция задержала 46-летнего мужчину, который выдавал себя за подполковника ВСУ и требовал деньги у семей погибших военных. Злоумышленник получал около 20% от государственных выплат семьям.
В Кировоградской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые выманивали деньги у родственников погибших военнослужащих под видом донатов на ВСУ. Об этом заявили в Нацполиции, передает УНН.
Детали
Оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области совместно со следователями следственного управления областной полиции разоблачили преступную схему присвоения денег и ее организатора.
Им оказался 46-летний житель региона. Злоумышленник подыскивал будущих жертв среди родственников военных, погибших во время военных действий.
Мужчину задержали во вторник, 17 сентября. Полицейские при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали организатора мошеннической схемы при получении от матери погибшего военного 300 000 грн. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Во время проведения ряда санкционированных обысков по местам жительства и пребывания фигуранта, правоохранители обнаружили поддельное удостоверение на вымышленное имя подполковника ВСУ, документы, банковские карты, мобильные телефоны и «черновые» записи.
Решается вопрос о сообщение злоумышленнику, который выманивал деньги у потерпевших, подозрения по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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Дополнение
В Нацполиции рассказали. что мужчина искал родных военных на около 1,1 млн грн.
Получив незаконным способом личные данные потерпевших, фигурант звонил будущим жертвам и, представляясь подполковником Вооруженных Сил Украины, заставлял убитых горем родных отдавать часть посмертных выплат на ВСУ
Отмечается, что во время телефонного разговора мошенник оказывал психологическое давление на потерпевших, аргументируя дальнейшие действия с перечислением полученных семьей выплат, необходимостью помочь армии, которая продолжает сражаться против врага.
В случае отказа, фигурант угрозами и запугиванием заставлял родственников передавать средства.
Как правило, ежемесячный платеж злоумышленнику составлял около 20% от суммы полученной государственной выплаты.
Напомним,
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