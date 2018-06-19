На хвилі скандалу: російська компанія видалила дані про українську "дочку" з офіційного порталу









Нагадаємо, що ТОВ "Діагностичні системи Україна" отримало акцепт від CROWN AGENTS на постачання в Україну тест-системи перевірки донорської крові на гепатит В, С і сифіліс. Сума тендеру склала близько 120 тис. доларів.



Згідно з даними відкритих реєстрів, засновником обох компаній, і ТОВ “Діагностичні системи України”, і ТОВ НВО “Діагностичні системи” (зареєстроване та працює у Нижньому Новгороді), є громадянин Російської Федерації Анатолій Бурков, при цьому керівництво ТОВ “Діагностичні системи України” в Києві здійснює його син, також громадянин РФ, Костянтин Бурков.



На наміри CROWN AGENTS закупити тест-системи для України у російського постачальника відреагували народні депутати.



Так, у ВР заявився законопроект, який передбачає заборону на купівлю медичних засобів та ліків за державний кошт у компаній афільованих з РФ.



Також, Комітет охорони здоров’я ВР спробує заблокувати поставку тест-систем від російської “дочки” в Україну. Відповідне питання буде розглянуто на найближчому засіданні.