На волне скандала: российская компания удалила данные об украинской "дочке" с официального портала









Напомним, что ООО "Диагностические системы Украина" получило акцепт от CROWN AGENTS на поставку в Украину тест-системы проверки донорской крови на гепатит В, С и сифилис. Сумма тендера составила около 120 тыс. долларов.



Согласно данным открытых реестров, основателем обеих компаний, и ООО "Диагностические системы Украина", и ООО НПО "Диагностические системы" (зарегистрировано и работает в Нижнем Новгороде), является гражданин Российской Федерации Анатолий Бурков, при этом руководство ООО "Диагностические системы Украины" в Киеве осуществляет его сын, также гражданин РФ, Константин Бурков.



На намерения CROWN AGENTS закупить тест-системы для Украины у российского поставщика отреагировали народные депутаты.



Так, в ВР заявился законопроект, предусматривающий запрет на покупку медицинских средств и лекарств за счет госбюджена у компаний аффилированных с РФ.



Также, Комитет здравоохранения ВР попытается заблокировать поставку тест-систем от российской "дочки" в Украине. Соответствующий вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании.